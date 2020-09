Barcellona, Griezmann può partire: tre club di Premier League su di lui (Di domenica 6 settembre 2020) L’attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, potrebbe lasciare il club blaugrana per andare a giocare in Premier League Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, può lasciare la squadra blaugrana dopo poco più di un anno secondo quanto riportato da Mail on Sunday. La permanenza di Leo Messi allontana infatti il calciatore francese dal club spagnolo. L’ex giocatore dell’Atletico Madrid interessa a tre società di Premier League: Arsenal, Liverpool e Manchester United. Questi tre club osservano attentamente l’evolversi della situazione per provare a piazzare il colpo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

