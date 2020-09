Ballando con le stelle, "sono innocente": coronavirus, lo sfogo e i dubbi di Samuel Peron (Di domenica 6 settembre 2020) Il CoVip ha colpito anche Sanuel Peron. «Ho appena fatto il secondo tampone, speriamo di essermi negativizzato, poi dovrei farne un terzo, così torno a lavorare a Ballando con le stelle dove sono in coppia con Rosalinda Celentano». Parte così la mia telefonata con Samuel Peron, uno degli insegnanti di ballo più amati del talent di Milly Carlucci: è risultato positivo come il concorrente Daniele Scardina, il pugile ex di Diletta Leotta. Anche lui come Peron ha fatto l'agosto in Sardegna, da dove in tanti sono tornati positivi. Le prove di Ballando sono state sospese, poi riprese, ma la trasmissione dovrebbe partire il 19 e sarà come sempre su Rai uno, il sabato ... Leggi su liberoquotidiano

