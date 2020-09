Ballando con le stelle, Samuel Peron si difende e si sfoga: “Sono stato attento” (Di domenica 6 settembre 2020) Ballando con le stelle è pronto a ripartire, ma Samuel Peron in un’intervista ha voluto dire la sua sull’essere tornato positivo al Covid dalla Sardegna. Samuel Peron (fonte Instagram @SamuelPeron)Da diversi giorni, il programma di Milly Carlucci è sulla bocca di tutti. La trasmissione, come ogni anno, sarebbe dovuta andare in onda a marzo 2020, ma a causa del lockdown e dell’emergenza Coronavirus, tutto è stato posticipato. Così la Rai ha deciso di spostare Ballando a settembre, nella speranza che la situazione Covid si fosse attenuata. Purtroppo però, molti dei ballerini e partecipanti del talent, per le vacanze estive, si sono recati in Sardegna, ... Leggi su chenews

