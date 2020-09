"Azz, eppure soltanto ieri...". Altro schifo: la terrificante "ironia" del grillino su Berlusconi ricoverato (Di domenica 6 settembre 2020) Anche un grillino si iscrive al partito dell'orrore, quello di chi insulta Silvio Berlusconi malato e ricoverato al San Raffaele per coronavirus. Dopo Carlo De Benedetti e Vauro, ecco la vergogna di Michele Dell'Orco, ex deputato M5s ed ex sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Danilo Toninelli. Il tizio, su Twitter, ha scritto quanto segue: "Berlusconi oggi: Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era asintomatico. Beh, dopo la nipote di Mubarak e la prostatite insomma... si può dichiarare di tutto". ironia fuori luogo, una discreta vergogna, quell'"azz" che rivela un sarcasmo becero. La porcheria di tal Dell'Orco, insomma, è servita. Leggi su liberoquotidiano

dellorco85 : Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'a… - erosazzurro : @Partenopeo78 @Pe_Es_ @ArabaFenice1078 @GEMASupernapoli @Danila9631 Non ho seguito ??????? azz eppure la rosa non è m… - rojascastilloj2 : RT @dellorco85: Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'asintomat… - sergimagugliani : RT @dellorco85: Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'asintomat… - dodi_stefano : RT @dellorco85: Berlusconi oggi: 'Sto abbastanza bene, non ho più febbre né dolori'. Azz... eppure ieri Zangrillo diceva che era 'asintomat… -

