Aurora Ramazzotti e l'hater: «Tua mamma Michelle Hunziker così bella, tu così brutta». Lei risponde così (Di domenica 6 settembre 2020) Aurora Ramazzotti risponde a un hater sui social che la ?accusa? di non essere bella come la mamma Michelle Hunziker e il papà Eros Ramazzotti. Aurora Ramazzotti è da sempre... Leggi su leggo

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Aurora Ramazzotti fa vergognare l'hater: 'Io brutt... - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Aurora Ramazzotti fa vergognare l'hater: 'Io brutta? Meglio fuori che… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti: «Sono diventata influencer grazie a una bella foto (con i brufoli)» - infoitcultura : Aurora Ramazzotti non si sente una sorella maggiore I miei fratelli come nipoti - infoitcultura : “Tua madre e tuo padre così belli e tu così brutta”, e Aurora Ramazzotti fa vergognare l’hater -