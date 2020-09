Aulas: “Su Depay non solo il Barcellona, anche la Roma è interessata” (Di domenica 6 settembre 2020) Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato ai microfoni francesi di Telefoot del futuro di Depay che vede il Barcellona interessato. Queste le parole del numero uno dei transalpini che lancia una bomba di mercato sull’Italia: “Su Depay non c’è solo il Barcellona, anche la Roma è interessata”. Foto: Daily Star L'articolo Aulas: “Su Depay non solo il Barcellona, anche la Roma è interessata” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

FcInterNewsit : Aulas gela il Barcellona: 'C'è anche la Roma sulle tracce di Depay'. Ritorno su Lautaro? - Datafriedkin : RT @LAROMA24: L'#ASRoma su #Depay? In esclusiva a #LR24, il presidente del #Lione #Aulas ha dichiarato: 'Non si tratta di un interessament… - AntonioAltieri5 : RT @LAROMA24: L'#ASRoma su #Depay? In esclusiva a #LR24, il presidente del #Lione #Aulas ha dichiarato: 'Non si tratta di un interessament… - P_Rocchetti87 : RT @LAROMA24: L'#ASRoma su #Depay? In esclusiva a #LR24, il presidente del #Lione #Aulas ha dichiarato: 'Non si tratta di un interessament… - stirone99 : RT @LAROMA24: L'#ASRoma su #Depay? In esclusiva a #LR24, il presidente del #Lione #Aulas ha dichiarato: 'Non si tratta di un interessament… -

Ultime Notizie dalla rete : Aulas “Su Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche