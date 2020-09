Attenzione, in arrivo CICLONE MEDITERRANEO. Le conseguenze sull’Italia (Di domenica 6 settembre 2020) Un’offensiva perturbata nord-atlantica sarà causa di un peggioramento meteo su alcune regioni d’Italia tra domenica e lunedì, in particolare al Nord. L’antiCICLONE proverà a combattere, ma si aprirà una falla proprio in pieno MEDITERRANEO dove andrà ad inserirsi un vortice di bassa pressione. L’area ciclonica inizierà a scavarsi in apertura di settimana, quale conseguenza dell’affondo dell’impulso perturbato. Il minimo di pressione si posizionerà dapprima sul Golfo del Leone, poi tenderà ad isolarsi in prossimità delle Baleari. Per effetto di questa dinamica, il tempo peggiorerà su parte delle regioni italiane. Essenzialmente, saranno prima il Nord e poi alcune aree occidentali a subirne gli effetti nella prima parte della settimana. I ... Leggi su meteogiornale

Soli28Soli : RT @GianniJ08: Tirare a cogliere E Prima o Poi Qualcosa casca. Oggi siamo a Cavani, ma attenzione Suarez è in arrivo e Dzeko è nel congela… - Sicilianodoc7 : RT @GianniJ08: Tirare a cogliere E Prima o Poi Qualcosa casca. Oggi siamo a Cavani, ma attenzione Suarez è in arrivo e Dzeko è nel congela… - GianniJ08 : Tirare a cogliere E Prima o Poi Qualcosa casca. Oggi siamo a Cavani, ma attenzione Suarez è in arrivo e Dzeko è ne… - martina_prados : ATTENZIONE CANZONE ULTRA ZOZZA IN ARRIVO #SMBollaWedding - ChiccoseDOC : La correzione ufficiale sulla nuova data di messa in onda dell’ottava edizione “nip” in arrivo di #TemptationIsland… -

Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini sono al Lido di Venezia per assistere alla proiezione di "Padrenostro". Il film, interpretato da Pierfrancesco Favino e diretto da Claudio Noce, si basa ...

Cecilia ed Ignazio, adesso non ci sono più dubbi: la conferma è appena arrivata

A distanza di diverso tempo dalla loro separazione, sembrerebbe che Cecilia ed Ignazio si siano nuovamente incontrati: la conferma è arrivata poco fa. Cecilia ed Ignazio, la conferma è appena arrivat ...

