Atletica, Faniel sfiora il primato italiano sui 10km (Di domenica 6 settembre 2020) Bel ritorno in gara per Eyob Faniel. A Lens, nel nord della Francia, l'azzurro vince nettamente in una corsa su strada di 10 chilometri con il tempo di 28:12, sfiorando il record italiano sulla ... Leggi su corrieredellosport

Faniel vince a Lens e sfiora il primato italiano sui 10km

