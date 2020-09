Atalanta trema, il Papu Gomez richiesto dall’Al Nasr. Offerta faraonica (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Atalanta potrebbe perdere il suo uomo simbolo: il Papu Gomez. Radio mercato accosta l'argentino all'Al-Nasr, club di Dubai che fu allenato da Walter Zenga. Il direttore dell'area tecnica Giovanni Sartori ha ammesso di non aver ricevuto una Offerta ufficiale, ma il capitano dell'Atalanta rischia di finire negli Emirati Arabi. Nelle prossime ore un emissario del club di Dubai si recherà a Bergamo per parlare con il calciatore cercando di convincerlo ad accettare a suon di dollari l'Offerta. Sul piatto, anche 15 milioni di euro all'Atalanta, cifra che carta d'identità alla mano per il 34enne Papu Gomez sono una enormità e la Dea potrebbe pensare di cederlo. Il Papu ... Leggi su itasportpress

