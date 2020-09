Atalanta, si rivede Ilicic: lo sloveno rientra in Italia e si prepara alla nuova stagione (Di domenica 6 settembre 2020) Potrebbe essere arrivato il momento di rivedere in Italia e a Bergamo Josip Ilicic. Il calciatore sloveno dell'Atalanta, dopo il periodo di lockdown, era caduto in uno stato di depressione e debolezza mentale per quanto vissuto e le sue condizioni sono rimaste oggetto di mister per molte settimane. Finalmente, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per rivederlo in città.Ilicic: tutto sul rientrocaption id="attachment 919923" align="alignnone" width="470" Atalanta Ilicic (getty images)/captionDopo diverse settimane di buio e difficoltà sembra giungere uno spiraglio di luce e speranza. Ilicic potrebbe tornare a casa, a Bergamo e all'Atalanta. Secondo le ultime indiscrezioni il ... Leggi su itasportpress

Potrebbe essere arrivato il momento di rivedere in Italia e a Bergamo Josip Ilicic. Il calciatore sloveno dell’Atalanta, dopo il periodo di lockdown, era caduto in uno stato di depressione e debolezza ...

