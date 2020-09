Assalto finale all’Europa: il non detto della strategia Biden-Harris (Di domenica 6 settembre 2020) Roma, 6 set – Tentando di tralasciare la scorciatoia interpretativa complottista ed anche, chiaramente, le versioni del mainstream egemone globalista di sinistra radicale o liberal, nondimeno esistono sul piano della grande politica internazionale delle tendenze strategiche di fondo che andrebbero costantemente tenute in considerazione. Le “tre tendenze” La prima tendenza strategica – e più importante – che ha caratterizzato i primi venti anni del nuovo millennio è stato il pieno ritorno alla centralità nella scena internazionale della Russia di Vladimir Putin, con il decisivo discorso di Monaco del 2007. La seconda tendenza di fondo, strettamente legata alla prima, è che sempre la Russia di Putin si è imposta sulla scena mondiale non più come forza globalistica, progressistica e ... Leggi su ilprimatonazionale

