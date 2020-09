Anziano trovato morto in strada a Villorba: l’ipotesi del suicidio (Di domenica 6 settembre 2020) Nella mattinata di oggi, a Villorba (Treviso), è stato ritrovato il cadavere di un uomo morto molto probabilmente per un colpo di arma da fuoco. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’avvistamento di un passante. Il corpo sarebbe stato scoperto intorno alle 8:30 in via Pola. A Villorba, il comune alle porte di Treviso, è avvenuto … L'articolo Anziano trovato morto in strada a Villorba: l’ipotesi del suicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nella mattinata di oggi, a Villorba (Treviso), è stato ritrovato il cadavere di un uomo morto molto probabilmente per un colpo di arma da fuoco. Il ritrovamento è avvenuto grazie all’avvistamento di u ...

Gli effetti del Coronavirus colpiscono gli anziani: le badanti diventano "introvabili"

PORDENONE - Le badanti sono in quarantena, gli anziani devono rinunciare alla loro assistenza. E’ il dramma, ai tempi del Covid-19, che rischiano di vivere uomini e donne che necessitano di avere cost ...

