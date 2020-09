Anticipazioni Il Segreto mercoledì 9 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Mercoledì 9 settembre 2020 – Alberto rifiuta Emilia: Emilia viene rifiutata da Alberto e non ne capisce il motivo, dato che si era fatta un’altra idea in proposito. Poi però realizza che l’uomo è in realtà innamorato di Pepa. Sentendosi tradita dalla sua amica, la giovane pensa bene di vendicarsi, così quando Tristan le chiede informazioni sul suo passato, Emilia non esita a rivelare il suo Segreto. L'articolo Anticipazioni Il Segreto mercoledì 9 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

zazoomblog : Il Segreto anticipazioni 6-11 settembre: Francisca esce allo scoperto - #Segreto #anticipazioni #settembre:… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni: Alicia e Damian vogliono sequestrare Adolfo e Tomas - #Segreto #anticipazioni: #Alicia - zazoomblog : Anticipazioni ll Segreto dal 7 all’11 Settembre: si teme per Francisca - #Anticipazioni #Segreto #all’11 - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto: Matias Alicia e Damian verranno arrestati? - #Anticipazioni #Segreto: #Matias… - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domenica #6settembre -