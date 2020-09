Animali Fantastici 3: ci saranno personaggi di Harry Potter nel film? (Di domenica 6 settembre 2020) Chi apparirà in Animali Fantastici 3? Rivedremo dei personaggi dalla saga di Harry Potter? Dan Fogler, una delle star del film, dice la sua al riguardo: 'Magari arriva Hermione per sbaglio'. Una delle star di Animali Fantastici 3, Dan Fogler, commenta i rumor sulla possibile presenza di altri personaggi della saga di Harry Potter nello spin-off prequel con protagonista Eddie Redmayne. Dopo la conclusione di Harry Potter, fan della saga erano rimasti orfani di avventure nel loro mondo magico preferito, finché non si è deciso di portare sullo schermo quelle del magizoologo Newt Scamander, realizzando un prequel di cinque capitoli che tutti conosciamo ... Leggi su movieplayer

