Amy Macdonald, ‘The Human Demands’ – Tracklist Album (Di domenica 6 settembre 2020) Amy Macdonald ha ottenuto un enorme successo internazionale facendo risolutamente le cose a modo suo. Tour mondiali, oltre 200 milioni di stream su Spotify, quattro Album all’attivo con sei milioni di dischi venduti e il successo con il brano ‘This Is The Life‘ che ha scalato le classifiche in dieci paesi, Amy ora pubblicherà il suo quinto e nuovo Album “The Human Demands” il 30 ottobre. Il nuovo Album rappresenta l’inizio di una collaborazione con la BMG ed è anticipato dal singolo “The Hudson”. Prodotto da Jim Abbiss (Arctic Monkeys, Kasabian), il nuovo Album “The Human Demands” riscopre, da una prospettiva adulta, quel magico momento giovanile di eccitazione e scoperta a cui tutti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Amy Macdonald Martedì 25 agosto Spettakolo.it