Amici 20 sbarca su Italia Uno, tra i professori anche una nota cantante italiana? (Di domenica 6 settembre 2020) Non ci sono ancora date ufficiali sull’inizio di Amici 2020-2021. Ormai da giorni si parla dei nuovi casting, oltretutto già iniziati, a cui avrebbe preso parte anche un ballerino della scorsa edizione, Federico Pietrucci. Nelle ultime ore, invece, un altro interessante rumor riguarda la presenza di una nuova insegnante che potrebbe far parte del folto cast della scuola, una vera e propria star Italiana. Di chi si tratta? Una famosa cantante insegnante ad Amici 20? Amici 20 dovrebbe partire ad ottobre con le consuete puntate del sabato, che da quest’anno traslocano su Italia Uno e in fascia preserale, mentre per il serale bisognerà attendere la primavera 2021. Nel frattempo, sono stati confermati solo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi come ... Leggi su tutto.tv

vispi61 : @luigivanti Io porterei via i lampedusiani sani contrari a questo scempio, Blindarei l'isola, lascerei dentro il si… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici sbarca Amici 20, Maria De Filippi sbarca su Italia 1 con il pomeridiano: la novità Lanostratv FESTA DELLA RIVOLUZIONE: DOMANI “OSHO”, CRUCIANI, PARENZO E GRANDE CONCERTO DI MASSIMO RANIERI

PESCARA – “Osho”, Giuseppe Cruciani e David Parenzo con la Zanzara e, a chiudere, il grande concerto di Massimo Ranieri al Teatro d’Annunzio. Si annuncia come una parata di vip e di nomi eccezionali d ...

La «digital distortion» al Tempo delle Donne 2020: dove nasce il bisogno di manipolare le nostre immagini?

Digital distortion, ovvero foto manipolate, ammorbidite, smagrite, piallate. Foto di corpi che non sono veri, un po’ come quello di Barbie: tronco troppo corto, gambe troppo lunghe, indice di massa co ...

PESCARA – “Osho”, Giuseppe Cruciani e David Parenzo con la Zanzara e, a chiudere, il grande concerto di Massimo Ranieri al Teatro d’Annunzio. Si annuncia come una parata di vip e di nomi eccezionali d ...Digital distortion, ovvero foto manipolate, ammorbidite, smagrite, piallate. Foto di corpi che non sono veri, un po’ come quello di Barbie: tronco troppo corto, gambe troppo lunghe, indice di massa co ...