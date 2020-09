Allo stadio senza mascherina, Ronaldo rimproverato da un’hostess – VIDEO (Di domenica 6 settembre 2020) Contro la Croazia Cristiano Ronaldo è finito in tribuna a causa di un’infezione al dito del piede. Ma non ha rispettato tutte le misure di sicurezza previste Allo stadio. CR7, infatti, è apparso in un VIDEO seduto negli spalti senza indossare la mascherina. Cosa che, ovviamente, non è passata inosservata, tanto da guadagnargli il rimprovero da parte di una hostess. Nel VIDEO, diventato virale, Cristiano è ritratto seduto, a braccia conserte, con le gambe allungate sul sediolino davanti e, appunto, senza mascherina. Gli si avvicina una hostess che lo riprende, invitandolo ad indossare il dispositivo di protezione. Il portoghese raccoglie la mascherina dal sedile accanto e la indossa ... Leggi su ilnapolista

L'infezione al dito che gli ha fatto saltare la sfida con la Croazia è passata, CR7 mette nel mirino la Svezia Cristiano Ronaldo c'è. È questa la notizia che arriva dall'allenamento del Portogallo di ...

