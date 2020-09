Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile per Sicilia e Nord Italia: temporali intensi e diffusi oggi e domani [MAPPE e BOLLETTINI] (Di domenica 6 settembre 2020) Allerta Meteo – Una perturbazione di origine Nord-atlantica interesserà le regioni settentrionali Italiane determinando, dal pomeriggio di oggi, piogge e temporali, intensi e diffusi sulle aree alpine e pedemontane, per poi estendersi dalla sera anche ai restanti settori, soprattutto a Nord-ovest. Al contempo, una perturbazione di origine africana interesserà invece la Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi, specialmente nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ... Leggi su meteoweb.eu

