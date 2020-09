Allegri sulla panchina dell’Olanda per il dopo Koeman? Il tecnico rifiuta la proposta (Di domenica 6 settembre 2020) Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato la proposta di sedere sulla panchina dell’Olanda e sostituire Koeman Secondo Sky Sport Massimiliano Allegri avrebbe rifiutato la proposta di sedere sulla panchina dell’Olanda e diventare il nuovo ct Oranje. La Federcalcio olandese l’avrebbe contattato per sostituire Ronald Koeman, diventato nuovo tecnico del Barcellona, ma l’ex Juve avrebbe detto di no. Allegri non è interessato ad allenare al momento un selezione e comunque darebbe priorità all’Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

