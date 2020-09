Al Gaveli presentazione del film “La Vacanza”: in sala il regista Iannaccone e l’attore Folletto (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al Multisala Gaveli, Martedì 8 Settembre, alle ore 21.00, avrà luogo la proiezione del film “La Vacanza” con la presenza del regista Enrico Iannaccone e l’attore Antonio Folletto. Il film sarà introdotto da Umberto Rinaldi, Direttore artistico del Festival Corto e Capo. La Vacanza, il film su come l’amicizia vince sull’età e sulle patologie, mette insieme due generazioni di attori: Catherine Spaak e Antonio Folletto, i quali danno voce, corpo e anima alle solitudini e ai dolori di Carla, ex magistrato in pensione che si trova ad affrontare i primi sintomi di un’Alzheimer galoppante e ... Leggi su anteprima24

