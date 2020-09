Agricoltura, da semi e piante straniere danni per 1 miliardo di euro alle coltivazioni italiane (Di domenica 6 settembre 2020) “L’invasione di insetti e organismi alieni arrivati nelle campagne italiane soprattutto con le piante ed i semi dall’estero ha causato danni per oltre un miliardo nel 2019 con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico”. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la decisione di Amazon “di vietare la vendita di semi e piante straniere negli Stati Uniti dopo che migliaia di pacchi sospetti, molti provenienti dalla Cina, sono arrivati nelle case di tutto il mondo durante l’estate”. Una scelta “spinta dalle preoccupazioni delle autorità americane per la facilità delle vendite di semi e piante sui siti web con ... Leggi su ildenaro

