Agguato in via Cuma Licola a Pozzuoli: Marco Di Flora crivellato di colpi (Di domenica 6 settembre 2020) Sicari in azione nel Napoletano. Sabato sera in via Cuma Licola a Pozzuoli un trentenne in moto è stato ucciso con diversi colpi di pistola. Marco Di Flora, 35 anni, è stato trovato riverso in una pozza di sangue da alcuni residenti che poco istanti prima avevano udito gli spari. Marco Di Flora era alla guida di una moto quando i sicari hanno esploso almeno tre colpi di pistola, forse dopo un inseguimento che si è concluso davanti al cancello di una villetta privata. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia e uomini della Scientifica. Leggi su laprimapagina

cronacacampania : Agguato a Pozzuoli, Marco ucciso dai killer dopo l’inseguimento - Notiziedi_it : Agguato in Via Campegna, quarantunenne gambizzato - MariaVarola : @RobertoRedSox E se le inserissimo nei videogames? 'Attenzione, nemico in agguato nella via parallela, svoltare a… - Giacinto_Bruno : Altri contagi dopo le ferie, molti sono asintomatici. Il coronavirus resta in agguato - Miti_Vigliero : Provincia Granda. Altri contagi dopo le ferie, molti sono asintomatici. Il coronavirus resta in agguato… -