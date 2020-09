Aereo perde contatto radio: scatta la procedura d’allarme e intercettazione, decollo immediato per Caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare (Di domenica 6 settembre 2020) Nella giornata di oggi, domenica 6 settembre, alle 13:00 circa, due Caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio Aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo Militare detto “scramble“) per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico Aereo. Il velivolo, appartenente ad una compagnia civile di nazionalità austriaca, stava attraversando lo spazio Aereo italiano lungo la direttrice Mosca-Olbia, quando ha interrotto le comunicazioni, facendo così scattare la procedura di allarme ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Aereo perde Aereo da turismo perde quota e si schianta al suolo, due morti Zoom24.it Si schianta con l'ultraleggero subito dopo il decollo: grave commerciante milanese

Avrebbe perso potenza subito, immediatamente. E alla fine, senza altra scelta, ha tentato un atterraggio di fortuna nei campi, schiantandosi. Grave incidente sabato pomeriggio a Cornegliano Laudense, ...

Mario Paciolla, l’ex fidanzata: «Nelle ultime telefonate piangeva, temeva di essere intercettato e pedinato»

Mario Paciolla era convinto di essere sotto inchiesta, spiato e pedinato. «Era preoccupato in maniera ossessiva» e per questo aveva deciso di tornare a Napoli. Nell’indagine sulla morte del cooperante ...

