Acquisto automobile nuova senza busta paga: si può? con quali garanzie? (Di domenica 6 settembre 2020) Acquisto automobile nuova senza busta paga: si può? con quali garanzie? Il diritto è quella disciplina che indica come comportarsi in una pluralità di situazioni concrete. Ebbene, una di queste situazioni concrete è proprio quella che analizzeremo di seguito: è possibile l’Acquisto automobile nuova senza avere una busta paga, ovvero senza essere lavoratori subordinati o dipendenti? È insomma possibile ottenerla anche senza questa forma di “garanzia”? Facciamo chiarezza e vediamo cosa dice la legge a riguardo. Se ti interessa saperne di più su che ... Leggi su termometropolitico

chanpeacock2 : Nuova automobile all acquisto entro il 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Acquisto automobile

InvestireOggi.it

Per quasi 42 anni è rimasta a riposo, indisturbata dietro pile di vecchi copertoni. Inizia così il ritrovamento di una Porsche 356 C, conservata in un anonimo magazzino di Essen in Germania. Lontana d ...La Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto Competizione è una delle automobili sportive classiche più iconiche e spettacolari mai costruite. La sua linea è così inconfondibile e rievocativa che chiunque ...