Achille Lauro e Fiorella Mannoia: il duetto che ha sorpreso ai Seat Music Awards (Di domenica 6 settembre 2020) Spettacolo nello spettacolo ai Seat Muisc Awards con Achille Lauro e Fiorella Mannoia sul palco; una vera sorpresa per tutti già dalle prime note. Chi stava seguendo l’evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada quando ha intuito che la Mannoia stava cantando un brano di Achille Lauro ha avuto la prima sorpresa. L’artista è poi stata raggiunta dall’autore del brano per un duetto che ha entusiasmato. Effetto sorpresa riuscito ma anche brividi arrivati. La seconda serata della manifestazione in onda su Rai 1 dalla cornice dell’Arena di Verona è stata l’ennesimo successo ma c’è da scommettere che sarà questo il risultato anche per la ... Leggi su ultimenotizieflash

IlContiAndrea : #SeatMusicAwards20 la scaletta e tutti gli ospiti della seconda serata. Sul palco anche #IlVolo, #Mahmood e una sor… - menadeel : RT @MGL_space: Achille Lauro e Mahmood in “ciao belle/i”: #SEATMusicAwards20 - virgiespo97 : RT @Martola__: c’est la vie di Achille Lauro mi spacca sempre il cuore in mille pezzi ogni cazzo di volta - _gaiaxx_ : RT @grondoamore: -Ti chiedo scusa se ho sbagliato il testo +La preferisco così Voglio vivere alla corte di Achille Lauro #SeatMusicAward… - x_scofield_bg_x : RT @ohdiounsexyshop: Una clip di “c’est la vie” di achille lauro ft. fiorella mannoia ?? #SeatMusicAwards20 -