A Monza la favola dell'italiana AlphaTauri, ritirate le Ferrari (Di domenica 6 settembre 2020) A Monza va in scena il Gran Premio di Formula 1 che non ti aspetti. Dopo una corsa al cardiopalma, trionfa all'ultimo respiro una scuderia italiana, ma non è la Ferrari. Il GP d'Italia di quest'anno ha riservato numerose sorprese e a trionfare è stato il francese Pierre Gasly alla guida della italianissima AlphaTauri di Faenza, erede della Toro Rosso e della Minardi. Secondo si è piazzato Carlos Sainz su McLaren, ad appena 4 decimi di secondo, e terzo Lance Stroll su Racing Point. Il super favorito della vigilia Lewis Hamilton (Mercedes), il campione del mondo in carica che guida la classifica anche quest'anno, è arrivato solo settimo a causa di una penalizzazione. Davanti a lui si sono ... Leggi su agi

hurree16 : RT @Agenzia_Italia: A Monza la favola dell'italiana AlphaTauri, ritirate le Ferrari - Agenzia_Italia : A Monza la favola dell'italiana AlphaTauri, ritirate le Ferrari - LaComparessa : @VincePastore La Minardi che vince Monza è favola pura. -

Ultime Notizie dalla rete : Monza favola A Monza la favola dell'italiana AlphaTauri, ritirate le Ferrari AGI - Agenzia Giornalistica Italia A Monza la favola dell'italiana AlphaTauri, ritirate le Ferrari

A Monza va in scena il Gran Premio di Formula 1 che non ti aspetti. Dopo una corsa al cardiopalma, trionfa all'ultimo respiro una scuderia italiana, ma non è la Ferrari. Il GP d'Italia di quest'anno h ...

AlphaTauri trionfa a Monza, una favola romagnola. Minardi: «Ma io spendevo un terzo»

E’ un po’ come se il Verona avesse vinto la coppa dei campioni, invece nell’85 perse gli ottavi di finale con la Juve, complice un torto arbitrale. Perché un successo a Monza vale quasi quanto un trof ...

A Monza va in scena il Gran Premio di Formula 1 che non ti aspetti. Dopo una corsa al cardiopalma, trionfa all'ultimo respiro una scuderia italiana, ma non è la Ferrari. Il GP d'Italia di quest'anno h ...E’ un po’ come se il Verona avesse vinto la coppa dei campioni, invece nell’85 perse gli ottavi di finale con la Juve, complice un torto arbitrale. Perché un successo a Monza vale quasi quanto un trof ...