A Hong Kong quasi 300 arresti alla manifestazione pro democrazia (Di domenica 6 settembre 2020) La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi 289 persone per le manifestazioni pro democrazia andate in scena contro il rinvio delle elezioni politiche di un anno, al 5 settembre 2021, sui timori della nuova ondata di Covid-19.Sull’account ufficiale di Facebook, le forze dell’ordine hanno aggiornato il bilancio, precisando che gli arresti sono stati eseguiti in prevalenza a Yau Ma Tei e a Mong Kok, aree calde delle proteste. Il rinvio del voto per il rinnovo del parlamentino locale, annunciato dalla governatrice Carrie Lam, è stato duramente contestato dall’opposizione pro democrazia che puntava a raccogliere un successo pieno, replicando l’esito delle elezioni distrettuali del 2019 sulla spinta del radicato sentimento anti-governativo. Centinaia di ... Leggi su huffingtonpost

