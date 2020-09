A 19 anni mangia solo pizza margherita: il suo corpo è diventato… (Di domenica 6 settembre 2020) Una ragazza di 19 anni mangia solo pizza margherita da tutta la vita: oggi il suo corpo è completamente trasformato da questa singolare alimentazione. La storia arriva dal Galles, con l’esatezza Wrexham, la protagonista della vicenda si chiama Sophie Ray e dal suo undicesimo compleanno ha smesso di ingerire qualsiasi altro cibo che non fosse pizza. Secondo quanto dichiarato dalla ragazza, sembra che gli altri cibi le diano talmente fastidio da generarle nausee e vomito. La particolare condizione di Sophie è iniziata quando la giovane aveva solo due anni e fu colpita da una grave gastroenterite. A raccontare la sua singolare storia è la stessa Sophie Ray; la giovane ha spiegato ad un quotidiano locale che, da ... Leggi su velvetgossip

