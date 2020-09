3 Fai da te semplici e veloci per casa, scuola, lavoro! (Di domenica 6 settembre 2020) Siete alla ricerca di qualche idea interessante per abbellire il materiale scolastico o il vostro materiale d’ufficio? Ecco tre fantastici progetti che vi permetteranno di decorare le vostre agende, i vostri quaderni e i vostri libri. 1.Rivestire un vecchio raccoglitore Il primo progetto prevede di riciclare un vecchio raccoglitore ad anelli e decorarlo per poterlo usare nuovamente. Per questo progetto, vi serviranno: Un vecchio raccoglitore ad anelli Un rotolo di carta adesiva marmorizzata, un paio di forbici ed un righello Una matita. Capovolgere il rotolo di carta e stenderlo sul piano di lavoro. Appoggiare sopra di esso il quaderno ad anelli e prendere le misura, lasciando 3 cm sul margine. Con le forbici tagliare la carta. Iniziare con il sollevare un angolo della pellicola e appoggiare il raccoglitore aiutandovi con un righello, per accattare carta adesiva. In questo modo ... Leggi su pianetadonne.blog

JioH501 : @EltonTuitStarr @LucaTwiVive @shockthegalgo La fai facile, stiamo sempre parlando di adolescenti non di robot. A 15… - _mightyPirate : L' Italia è quel paese dove ti arrestano se ti fai una canna, mentre se metti in pericolo la salute di altre person… - Aiace_Twisted : ....e non c'era più nessuno a parlare per me '. Anche se non fai parte di nessuno di quei gruppi 'degeneri', devi… - marielSiviglia : Domandine semplici : quando è stata l'ultima volta che ti sei pesato e hai misurato la pressione? Fumi sigarette ?… - Stefano71601588 : @GiorgiaMeloni Quanto fai schifo. Come se ora che le cose sono chiare fossero le fesserie dette a febbraio all' omb… -

Ultime Notizie dalla rete : Fai semplici La manutenzione del termostato è fai da te: basta l'app. Le novità di Tado DDay.it - Digital Day Frosinone, elezioni comunali: faccia a faccia Vicano-Marini

Ore 13.45 di ieri, bar Tucci. Nel cuore del centro storico di Frosinone. È lui o non è lui? "Certo che è lui", avrebbe detto Ezio Greggio qualche anno fa. Infatti è Michele Marini, ex sindaco di Frosi ...

Pini al viale Atlantici, Civico 22: “La vera sicurezza è solo una buona Amministrazione”

“In piena pandemia il nostro Sindaco ha lottato fino all’ultimo giorno per la realizzazione di due grandi concerti giovanili, in barba al buon senso e ad ovvie ragioni di sicurezza. Poi è arrivato fin ...

Ore 13.45 di ieri, bar Tucci. Nel cuore del centro storico di Frosinone. È lui o non è lui? "Certo che è lui", avrebbe detto Ezio Greggio qualche anno fa. Infatti è Michele Marini, ex sindaco di Frosi ...“In piena pandemia il nostro Sindaco ha lottato fino all’ultimo giorno per la realizzazione di due grandi concerti giovanili, in barba al buon senso e ad ovvie ragioni di sicurezza. Poi è arrivato fin ...