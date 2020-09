21enne morto a Roma, ucciso a calci e pugni (Di domenica 6 settembre 2020) Viterbo, 6 set. (Adnkronos) - E' stato ucciso a calci e pugni al culmine di una lite banale il 21enne morto la notte scorsa a Colleferro, in provincia di Roma. Il giovane è stato preso a calci e pugni da un gruppo di altri giovani. A scatenare la lite, poi sfociata in un omicidio, ci sarebbero, secondo i carabinieri che indagano sul caso futili motivi. Il 21enne è arrivato in ospedale già morto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione in largo Oberdan, dove ci sono alcuni locali. Alcuni ragazzi sono stati portati in caserma dai carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e la loro posizione è al vaglio. Leggi su iltempo

Corriere : Rissa a Colleferro, vicino Roma: 21enne ucciso a calci e pugni - repubblica : Colleferro, 21enne morto dopo esser stato picchiato in strada. Fermati 4 giovani [aggiornamento delle 11:25] - Angela23763271 : RT @repubblica: Colleferro, 21enne morto dopo esser stato picchiato in strada. Carabinieri fermano alcuni giovani - Adnkronos : 21enne morto a #Roma, ucciso a calci e pugni - RosaConte20 : Aggredito a calci e pugni: così è morto Willy Monteiro, ventunenne promessa del calcio -