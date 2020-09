Zangrillo, da "Il Covid è morto" alla, mezza, retromarcia (Di sabato 5 settembre 2020) Il medico dell'ex premier a maggio aveva detto che la malattia provocata dal virus era sparita. Ora ammette: "Ho usato toni forti e stonati" Leggi su quotidiano

