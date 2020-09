Yaya Touré nei guai, escluso dalla Soccer Aid: voleva assumere prostitute per i compagni (Di sabato 5 settembre 2020) Niente Soccer Aid for Unicef per Yaya Touré. L'ex centrocampista anche del Manchester City non prenderà parte all'evento benefico a causa di una brutta vicenda a... luci rosse.Yaya Touré escluso dalla Soccer Aidcaption id="attachment 996945" align="alignnone" width="532" Yaya Touré (Leyton Orient twitter)/captionSecondo quanto riportano i media inglesi come il Sun, ma anche quelli spagnoli come Sport, quest'ultimo fa riferimento a Tyc Sports, Yaya Touré sarebbe stato escluso dall'evento benefico che si tiene in Inghilterra e che in questa stagione dovrebbe svolgersi a settembre all'Old Trafford di Manchester.La partecipazione del centrocampista era inizialmente prevista ma a causa di un episodio ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Yaya Touré nei guai, escluso dalla Soccer Aid: voleva assumere prostitute per i compagni - - menorajola : RT @LUZrossonero: @menorajola Gran personaggio Yaya Toure', uno che non si tira indietro quando c'è da assumersi la responsabilità di un'in… - zazoomblog : Yaya Touré escluso dal Soccer Aid for Unicef: voleva assumere 19 prostitute - #Touré #escluso #Soccer #Unicef: - zazoomblog : Yaya Touré escluso dal Soccer Aid for Unicef: voleva assumere 19 prostitute - #Touré #escluso #Soccer #Unicef:… - LUZrossonero : @menorajola Gran personaggio Yaya Toure', uno che non si tira indietro quando c'è da assumersi la responsabilità di… -

Ultime Notizie dalla rete : Yaya Touré Yaya Toure escluso dal Soccer Aid: voleva assumere prostitute per i compagni di squadra TUTTO mercato WEB