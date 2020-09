Wanda Nara negativa al tampone: “Anche i bambini stanno bene” (Di sabato 5 settembre 2020) Come stanno Wanda Nara e i suoi figli? Dopo che Mauro Icardi è risultato positivo al Covid-19, l’apprensione è stata tanta. Wanda Nara sta bene. E come lei i suoi bambini. Tutti sono risultati negativi dopo aver effettuato il tampone. La ex opinionista del Grande Fratello Vip e manager si è sottoposta al test del Coronavirus dopo che il marito Mauro Icardi, che gioca nel Paris Saint-Germain, èArticolo completo: Wanda Nara negativa al tampone: “Anche i bambini stanno bene” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

