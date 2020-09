Volley femminile, Supercoppa 2020: Busto Arsizio-Novara sospesa per campo scivoloso (Di sabato 5 settembre 2020) Colpo di scena alle 22:52 di sabato 5 settembre: Busto Arsizio-Novara, semifinale della Supercoppa di Volley femminile, è stata sospesa per eccesso di umidità. Il campo è stato reso scivoloso soprattutto dalla scarsa aderenza degli adesivi piazzati sul campo allestito in Piazza dei Signori a Vicenza. La gara, infatti, è stata interrotta sul punteggio di 1-1 (23-25, 25-18, 2-1). Il match riprenderà nella giornata di domani a poche ore dalla finale in programma alle ore 21:15. Leggi su sportface

2' di lettura 05/09/2020 - La Federazione Italiana Pallavolo ha emanato i calendari provvisori del prossimo campionato femminile di serie B2, al quale parteciperà anche la De Mitri - Energia 4.0, che ...

