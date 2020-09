Vodka siberiana /10 – Il destino solenne (Di sabato 5 settembre 2020) Di te non abbiamo molto da dire, vero? Soltanto raccontando gli altri, di te qualcosa avrebbe una certa rilevanza, guadagneresti persino un pur sempre affascinante dettaglio, sfuggito a uno sguardo distratto, da appuntare nella parete delle mostrine. Tu, in relazione a qualcos’altro, di solito di mostruoso come avrai notato. Cosa tu nasconda, tu sia, è un inutile mistero. Inutile, perché non ce lo chiediamo, quante vite tu abbia assommato, non lo sai nemmeno, di te non sappiamo nulla. Un plurale simbolico. Non sei un fatto necessario per nessuno. Due negazioni in un periodo non vanno bene, ma con te le negazioni diventano una poetica. Il venerdì al Club c’era da rompersi la schiena, fino alle due alle tre del mattino piegata sul lavabo con le infinite stoviglie da lavare e lucidare. Azib fumava fuori la porta finestra che dava su un cortile della ... Leggi su ilfattoquotidiano

Vodka siberiana /9 – Loser

Guardavi attraverso gli scuri, nella stanza della creaturina. Fuori, la vita era noiosa, quella dei borghesi, impilati di tedio, per nemesi ottenebrati di sazietà, di carrelli della spesa, di compagni ...

Vodka Siberiana /8 – E tu come farai?

Ex proletari, consumati da nostalgie deteriori. Operai, ex operai, militanti di Solidarnosc. Sindacalizzati. Ed erano tutti ubriaconi. In casa della creaturina ne discuteva il professore, non proprio ...

