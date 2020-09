“Viviamo in una dittatura sanitaria”: negazionisti del Covid ed estrema destra assembrati e senza mascherina in piazza a Roma. Le immagini (Di sabato 5 settembre 2020) Circatremila persone si sono ritrovate a Roma in piazza Bocca della Verità al grido di “libertà” e “verità“. Sono i negazionisti del Covid-19, capitanati dalle mamme promotrici del gruppo Facebook ‘Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria’, assieme al gruppo ‘Resilienza2020’, ai militanti di Forza Nuova, i sostenitori del No 5G, i seguaci di QAnon e i no vax. “Giù le mani dai bambini”, gridano dal palco, che vanno liberati dalla “dittatura sanitaria“. Rigorosamente senza mascherine e assembrati, hanno esposto in piazza diversi cartelli con scritto, tra le altre cose, “media negazionisti della ... Leggi su ilfattoquotidiano

