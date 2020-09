Vittoriana Abate, addio al nubilato sexy: bikini mozzafiato in piscina (Di sabato 5 settembre 2020) La giornalista di Porta a porta di Bruno Vespa Vittoria Abate si è lasciata andare ad un provocante party in piscina per festeggiare il suo addio al nubilato Fonte Instagram – @vitAbateUn party in piscina tra amiche all’insegna di brindisi e tante risate per un addio al nubilato cattura l’attenzione di diverse testate giornalistiche e trasmissioni televisive. Evidentemente, c’è qualcosa o meglio qualcuno a finire sotto i riflettori. Eh già, a convolare a nozze è la bella giornalista di Porta a Porta, Vittoriana Abate con Simone Billi. Vittoriana Abate, i particolari dell’addio al ... Leggi su chenews

_DAGOSPIA_ : DOMANI LA GIORNALISTA DI PORTA A PORTA VITTORIANA ABATE SPOSA IL DEPUTATO DELLA LEGA SIMONE BILLI.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoriana Abate Vittoriana Abate, addio al nubilato sexy: bikini mozzafiato in... CheNews.it vittoriana abate simone billi 5

Il dado è tratto. La bella giornalista di "Porta a Porta" va finalmente a nozze. Domani Vittoriana Abate dirà il fatidico "Sì" al suo fidanzato, il deputato della Lega Simone Billi, classe 1976, di cu ...

Vittoria Abate, l'addio al nubilato sexy della giornalista di Porta a porta di Bruno Vespa: in bikini con le amiche in piscina

Fiori d'arancio a Porta a porta. Sabato 5 settembre si sposa Vittoriana Abate, storica giornalista della redazione di Bruno Vespa. Il marito è Simone Billi, 44enne deputato della Lega. Contrariamente ...

Il dado è tratto. La bella giornalista di "Porta a Porta" va finalmente a nozze. Domani Vittoriana Abate dirà il fatidico "Sì" al suo fidanzato, il deputato della Lega Simone Billi, classe 1976, di cu ...Fiori d'arancio a Porta a porta. Sabato 5 settembre si sposa Vittoriana Abate, storica giornalista della redazione di Bruno Vespa. Il marito è Simone Billi, 44enne deputato della Lega. Contrariamente ...