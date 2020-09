“Virus zombie”, storia di ordinaria apocalisse: un romanzo inquietante sulla pandemia (Di sabato 5 settembre 2020) Ho presentato a Roma, con l’Autore,al Teatro Petrolini, di Paolo Gatti, il volumone di Ettore Spatola, un italiano che vive a New York, Virus Zombie,(Armando Editore). Il romanzo è truculento assai, bisogna risalire agli anni in cui apparirono gli Zombi, esseri umani nell’aspetto però morti e tuttavia agenti e distruttori. Spatola innova, li rende infetti, contagiosi, li attualizza, sono Zombi pestilenziali. Come ciò avvenisse , lo zombismo,non fu spiegato, né Spatola lo spiega oggi. Siamo oltre la realtà, nel surreale tenebroso che sorge dal nostro sistema mentale: la paura che i morti ci facciano morire, ci traggano alla morte. Spatola entra in questi cuniculi della devastazione e si aggira con una distensione narrativa che potrebbe durare quanto una fiumana. Egli ha riscontrabile voglia ... Leggi su secoloditalia

