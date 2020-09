Vincenti a Direzione Rivoluzione 2020: “La rivoluzione socialista l’hanno fatta Bombacci e Mussolini” (Di sabato 5 settembre 2020) Grosseto, 5 set — Terza giornata di conferenze a Direzione rivoluzione 2020, la festa nazionale di CasaPound Italia che si terrà fino a domani 6 settembre a Principina a Mare (Grosseto). Apre il pomeriggio un incontro la presentazione del nuovo libro di Fabrizio Vincenti, A sognare la Repubblica. Bombacci con Mussolini a Salò (Eclettica). Insieme all’autore ci sono sul palco Simone Pellico (Altaforte edizioni) e Massimiliano Soldani, storico e autore de L’ultimo poeta armato. Alessandro Pavolini segretario del P.F.R., ed. Aga). Vita, passione e tragedia di Nicola Bombacci La conferenza verte ovviamente sulla figura storica di Nicola Bombacci, prima fondatore del Partito comunista nel 1921 e infine fedelissimo di ... Leggi su ilprimatonazionale

Ale93592269 : RT @IlPrimatoN: Sul palco di Direzione Rivoluzione 2020 Fabrizio Vincenti presenta il suo nuovo libro: 'A sognare la Repubblica. Bombacci c… - lupodelta : RT @IlPrimatoN: Sul palco di Direzione Rivoluzione 2020 Fabrizio Vincenti presenta il suo nuovo libro: 'A sognare la Repubblica. Bombacci c… - IlPrimatoN : Sul palco di Direzione Rivoluzione 2020 Fabrizio Vincenti presenta il suo nuovo libro: 'A sognare la Repubblica. Bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenti Direzione

la Città di Salerno

A un passo dal possibile tracollo. Naomi Osaka è stata vicinissima a vedere materializzarsi lo scenario peggiore nel suo match di terzo turno dello US Open contro un’ottima Marta Kostyuk che per oltre ...Via SORA, tratto e direzione compresI tra corso Matteotti e l’incrocio di via Sora con le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso unico fino 30 agosto (impresa B ...