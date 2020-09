Vietri, esito negativo per i tamponi su Peppino di Vietri e famiglia (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno dato esito negativo i tamponi effettuati nel pomeriggio di ieri ai quattro componenti della famiglia di Peppino di Vietri, il cantante da pianobar residente a Vietri sul Mare che attraverso un video appello ad Anteprima24 aveva rivolto un accorato appello per accelerare la procedura ed essere sottoposto al tampone faringeo. La famiglia De Pasquale si trovava in isolamento domiciliare da quattro giorni dopo un test sierologico (effettuato prima di sottoporsi ad un esame medico in ospedale) sul capofamiglia che aveva dato esito positivo. Ieri il cantante, molto popolare in costiera, aveva affidato la sua esasperazione ad un video, condiviso da molti ... Leggi su anteprima24

Seimila tamponi al giorno di media, con la promessa di arrivare a dodicimila. La Campania prova a lanciare un’offensiva senza precedenti ma deve fare i conti con un’organizzazione che ha ancora molte ...

