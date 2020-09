VIDEO – Omaggio a Sorrento: la voce di Francesca Maresca, il cuore di Roberto Schiavone (Di sabato 5 settembre 2020) L’interpretazione magistrale dell’artista sorrentina Francesca Maresca, l’intuizione del sorrentino-doc Luigi Garbo e la grande generosità del filantropo e magnifico rettore Università Popolare Universo Humanitas Roberto Schiavone di Favignana: nasce dalla combinazione di tre forti volontà un’opera artistica unica nel suo genere, per sua natura destinata a rappresentare lo scrigno culturale che ogni turista porterà via al termine del soggiorno nell’incantata (ma anche così ben ‘cantata’) Sorrento. VIDEO – Omaggio a Sorrento: la voce di Francesca Maresca, il cuore di Roberto ... Leggi su ladenuncia

RaiCultura : A cosa serve la cultura se non a capire l'altro? Il nostro omaggio a Philippe Daverio, giornalista e critico d'art… - raicinque : Rai Cultura ricorda #PhilippeDaverio nel giorno della sua scomparsa e rende omaggio al grande storico, critico d’ar… - acffiorentina : ?? | NEW La Fiorentina festeggia il suo 94° anniversario presentando con Kappa la terza maglia: un omaggio alla… - WandaPriton : RT @giusvo: Un omaggio al grandissimo Freddy Mercury... ???? #freddymercury #queen #omaggio #compleanno #birthday #mito #leggenda #RefaceAp… - dilettagiorget3 : RT @Radio1Rai: ??'Con il suo modo di cantare e con la sua militanza in un gruppo rock ha raccontato che il destino non è scritto e che si pu… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Omaggio VIDEO. Il compleanno di Skizzo è un omaggio alla Varese che ama: la musica degli SdueT al tramonto e artisti di strada a Villa Mirabello VareseNoi.it PINETO, OMAGGIO A MORRICONE CON UN CONCERTO ALL’ALBA DEL PIANISTA MARCOS MARCELLI

PINETO – Dopo il grande successo riscontrato per i tre appuntamenti con i concerti all’alba proposti nell’estate 2020 nella terrazza della Torre di Cerrano di Pineto, l’amministrazione comunale della ...

Mc Sof – è uscito il video di “Damn maD”

Fabio Caliendo, alias “Mc Sof”, è un ragazzo partenopeo nato nel Settembre del 79 che sin dall’adolescenza era solito praticare lo skateboard ed i graffiti, discipline appartenenti sia alla cultura pu ...

