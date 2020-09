Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo 12 anni: “Addolorata e preoccupata” (Di sabato 5 settembre 2020) A distanza di 12 anni, Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, rompe il silenzio e commenta la situazione che vede attualmente protagonista il Cavaliere, risultato positivo al Coronavirus e attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano. La donna lo fa in un colloquio con Repubblica in cui manifesta tutta la sua solidarietà e vicinanza... L'articolo Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo 12 anni: “Addolorata e preoccupata” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

SkyTG24 : Berlusconi ricoverato per Covid, Veronica Lario: 'Sono addolorata e un po' preoccupata' - Corriere : Veronica Lario e il messaggio a Silvio: «Sono addolorata» - VperViola : Veronica Lario a #Berlusconi: 'Sono addolorata'. Anche lei ha imparato a dare nomi falsi. - Anna_Bandettini : Da Veronica Lario messaggio all'ex marito Silvio Berlusconi: sono addolorata - Lazzaro1969 : Veronica Lario: 'Sono addolorata'. Le Olgettine: 'Sapessi noi...'. #5settembre #berlusconipositivo #Berluscovid #SanRaffaele -