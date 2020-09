Veronica Lario e il messaggio a Berlusconi: addolorata. Ma la guerra sul divorzio continua (Di sabato 5 settembre 2020) Non ha telefonato all'ex marito Silvio Berlusconi dopo il ricovero per Covid. Ma Veronica Lario, attraverso la segreteria del leader di Forza Italia, dopo la notizia della positività al coronavirus gli ha fatto arrivare un messaggio di "vicinanza e incoraggiamento". A rivelarlo è Repubblica, che raccoglie oggi le parole di Veronica Lario a 13 anni dalla pubblicazione della clamorosa lettera in cui cui chiedeva "pubbliche scuse" al Cav. "Sono addolorata e anche un po' preoccupata, ma lo scenario clinico ora mi sembra abbastanza confortante e i miei figli mi hanno rassicurata, mi dicono di stare tranquilla", dice l'ex attrice. Lei e Silvio non si parlano da dodici anni: mai una telefonata, ricorda il quotidiano, mai un incontro ... Leggi su iltempo

BigJupiter2 : 'Non posso stare con un uomo che frequenta minorenni' Sono le parole di Veronica Lario a riguardo di #Berlusconi di… - serenaserai : RT @Soppressatira: Veronica Lario: 1,4 milioni al mese. Nicole Minetti: in pensione a 27 anni. Francesca Pascale: 20 milioni. Marta Fascina… - kuntaki31083345 : RT @MaxRibaudo: Più passa il tempo, più @FLOTUS, the sad First Lady, mi ricorda Veronica #Lario. Che era anche molto più bella di lei. #aw… - MaxRibaudo : Più passa il tempo, più @FLOTUS, the sad First Lady, mi ricorda Veronica #Lario. Che era anche molto più bella di l… - RadicchioAnarco : Vorrei porgere le condoglianze preventive più sincere e sentite a Dudù, a Ruby, a tutte le olgettine, alla mafia e… -