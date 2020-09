Venezia, successo per il film “Padrenostro” prodotto da Tendercapital (Di sabato 5 settembre 2020) Venezia (ITALPRESS) – Grande successo per la prima visione del film “Padrenostro” di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino, prodotto da Tendercapital Productions e in concorso alla 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli ospiti presenti nella Sala Grande del Festival del Cinema di Venezia anche Matteo Salvini, Francesco Boccia, Anna Foglietta, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, Claudio Durigon, Alberto Barbera, Roberto Cicutto, Attilio Lombardi. Il film racconta una storia vera ed è ambientato a Roma nel 1976. Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni quando assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino) da parte di un commando di terroristi. Ed è proprio in ... Leggi su iltempo

