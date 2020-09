Venezia, Premio Campiello Giovani: vince la napoletana Michela Panichi (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Michela Panichi, 20enne napoletana con il suo racconto “Meduse”, a vincere la 25esima edizione del Premio Campiello Giovani, concorso che premia i ragazzi dai 15 ai 22 anni organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto. La Panichi, che la spunta in finale su altri quattro concorrenti, sarà premiata nella cerimonia di rito stasera in Piazza San Marco. Il suo racconto (disponibile a questo link), “Meduse”, “racconta i rapporti familiari e come cambia il modo di vedere i propri genitori quando si matura”, come spiegato dalla stessa giovane autrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Premio A Venezia il Premio Cinema e Patrimonio di Assocastelli a Paolo Consorti Arteventi News Kinéo New Generation, il premio cambia volto e si rinnova

La pisana Paola Alberti nella storia del giallo italiano

La pisana Paola Alberti è tra gli scrittori citati ne La storia del giallo italiano (Marsilio) di Luca Crovi, da pochi giorni in libreria. La raccolta di racconti gialli Il delitto si addice a Eva (Ja ...

