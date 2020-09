Venezia 77, Pierfrancesco Favino: “Matteo Salvini al mio film sul terrorismo? Non l’ho invitato io”. La replica: “L’ha scelto la mia compagna” (Di sabato 5 settembre 2020) Scarpe lucide nere, in smoking scuro e mascherina con i colori e lo stemma della Regione Veneto. È un Matteo Salvini versione relax e innamorato quello che è arrivato venerdì sera alla Mostra del Cinema di Venezia mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini per assistere alla proiezione del film “Padrenostro” di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino. Anche lei elegantissima in un completo giacca e pantaloni di velluto nero, tacco 12 e mascherina abbinata. La loro serata è cominciata così, con l’arrivo in motoscafo tra i fotografi appostati da ore: Salvini si ferma, risponde e da quel momento si gode il Festival di Venezia. “Sono qui per trascorrere tre ore di relax, godermi un bel ... Leggi su ilfattoquotidiano

MalangoneMario : RT @susy43279731: Pierfrancesco Favino: 'Matteo Salvini a Venezia 77 per Padrenostro? Non lo abbiamo invitato' - - VanityFairIt : Anche la figlia più piccola è tra i protagonisti del film: «Padrenostro» - benedetto49 : Mostra del Cinema di Venezia: 'Padrenostro', una storia vera di terrorismo e amicizia: Sette minuti di applausi pe… - terr_izzu : Pierfrancesco Favino sulla presenza di Matteo Salvini a Venezia per la proiezione del film Padrenostro, commenta: '… -