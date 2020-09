Venezia 77, Ludovica Nasti presenta “Fame” all’Ente Spettacolo (Di sabato 5 settembre 2020) L’attrice Ludovica Nasti torna a Venezia dopo aver presentato “L’Amica Geniale” per parlare del film breve “Fame” di Giuseppe Alessio Nuzzo durante il meeting della società di produzione e distribuzione cinematografica Paradise Pictures che si terrà domenica 6 settembre alle ore 11 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior del Lido. Coprodotto con Rai Cinema e realizzato con il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le attività Culturali, l’opera racconta una Napoli, crocevia di culture e colori: gli occhi di una bambina testimoni del destino del padre al bivio di una scelta. Nel cast Massimiliano Rossi, Bianca Nappi, Ester Gatta e la partecipazione di Gigi Savoia. Durante l’evento verranno ... Leggi su ildenaro

NaplesThe : Mostra di Venezia, Ludovica Nasti presenta il film “Fame” - rep_napoli : Mostra di Venezia, Ludovica Nasti presenta il film “Fame” [aggiornamento delle 11:18] - ildenaro_it : #Venezia 77, @LudovicanastiO presenta “#Fame” all’#EnteSpettacolo - Lu_Valori : Podcast e scaletta della puntata di oggi su @radiocittaperta ! Si è parlato di libri per bambini con Daniela Girfat… - ExPartibus : Venezia 77, Ludovica Nasti presenta 'Fame' all'Ente Spettacolo - -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Ludovica Venezia 77, Ludovica Nasti presenta "Fame" all'Ente Spettacolo Il Denaro Mostra di Venezia, Ludovica Nasti presenta il film “Fame”

La giovane Ludovica Nasti, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo di Lila ne “L’amica geniale”, torna a Venezia (dove aveva partecipato proprio per la presentazione della serie diretta da Save ...

Venezia 77, Ludovica Nasti presenta 'Fame' all'Ente Spettacolo

Roma, 5 set. (askanews) - L'attrice Ludovica Nasti torna a Venezia dopo aver presentato "L'Amica Geniale" per parlare del film breve "Fame" di Giuseppe Alessio Nuzzo durante il meeting della società d ...

La giovane Ludovica Nasti, conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo di Lila ne “L’amica geniale”, torna a Venezia (dove aveva partecipato proprio per la presentazione della serie diretta da Save ...Roma, 5 set. (askanews) - L'attrice Ludovica Nasti torna a Venezia dopo aver presentato "L'Amica Geniale" per parlare del film breve "Fame" di Giuseppe Alessio Nuzzo durante il meeting della società d ...