Venezia 77, Ludovica Nasti presenta ‘Fame’ all`Ente Spettacolo (Di sabato 5 settembre 2020) L`attrice Ludovica Nasti torna a Venezia dopo aver presentato "L`Amica Geniale" per parlare del film breve "Fame" di Giuseppe Alessio Nuzzo durante il meeting della società di produzione e distribuzione cinematografica Paradise Pictures che si terrà domenica 6 settembre alle ore 11 presso lo Spazio Ente dello Spettacolo all'Hotel Excelsior del Lido. Coprodotto con Rai Cinema e realizzato con il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le attività Culturali, l'opera racconta una Napoli, crocevia di culture e colori: gli occhi di una bambina testimoni del destino del padre al bivio di una scelta. Nel cast Massimiliano Rossi, Bianca Nappi, Ester Gatta e la partecipazione di Gigi Savoia.Durante l`evento verranno presentati i nuovi progetti ... Leggi su ilfogliettone

SandroDeluca2 : RT @rep_napoli: Mostra di Venezia, Ludovica Nasti presenta il film “Fame” [aggiornamento delle 11:18] - PegasoNews : LUDOVICA BIZZAGLIA SBARCA AL LIDO DI VENEZIA - Notiziedi_it : Mostra di Venezia, Ludovica Nasti presenta il film “Fame” - NaplesThe : Mostra di Venezia, Ludovica Nasti presenta il film “Fame” - rep_napoli : Mostra di Venezia, Ludovica Nasti presenta il film “Fame” [aggiornamento delle 11:18] -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Ludovica Venezia 77, Ludovica Nasti presenta "Fame" all'Ente Spettacolo Il Denaro Festival di Venezia: dove si incontrano le star

Mappa semiseria per fare vip watching alla Mostra del cinema e incontrare attori e celeb, naturalmente a distanza di sicurezza, tra terrazze sulla spiaggia, ristoranti in Laguna e sale di proiezione A ...

Festival di Venezia, intervista a Blu Yoshimi

INAUGURATO IL CICLO DI INCONTRI MENO DI TRENTA ALLA 77ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI VENEZIA CON LA GIOVANE ATTRICE BLU YOSHIMI Il Festival del cinema di Venezia, giunto alla sua 77esima edizione, pro ...

Mappa semiseria per fare vip watching alla Mostra del cinema e incontrare attori e celeb, naturalmente a distanza di sicurezza, tra terrazze sulla spiaggia, ristoranti in Laguna e sale di proiezione A ...INAUGURATO IL CICLO DI INCONTRI MENO DI TRENTA ALLA 77ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI VENEZIA CON LA GIOVANE ATTRICE BLU YOSHIMI Il Festival del cinema di Venezia, giunto alla sua 77esima edizione, pro ...