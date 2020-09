Vauro difende De Benedetti su Berlusconi: "Prendere il Covid non lo ha santificato" (Di sabato 5 settembre 2020) “C’è un vizio italiano, quando si muore si diventa santi. Ma Berlusconi ancora per fortuna, per lo meno sua, non è morto, anzi pare stia bene e ne sono contento. Forse la dichiarazione di De Benedetti è stata preventiva, nell’opporsi alla santificazione, che in questo caso sembra già in atto. Sembra che il fatto che Berlusconi si sia preso il Covid già lo abbia santificato”. Il vignettista Vauro Senesi commenta così all’Adnkronos le dichiarazioni di Carlo De Benedetti, che a Silvio Berlusconi ha augurato ‘pronta guarigione’ definendolo però ‘un grande imbroglione’.“Penso alla dichiarazione di Zingaretti, molto diversa da quella di De ... Leggi su huffingtonpost

