Vaticano, Francesco prepara l'attacco al capitalismo finanziario (Di sabato 5 settembre 2020) Francesco Boezi Papa Francesco è in procinto di firmare la sua terza enciclica. Bergoglio ha scelto il tema della "fratellanza" per guidare l'umanità oltre il Covid-19 Una mossa a sorpresa. Per rilanciare l'azione pastorale, papa Francesco ha scritto una nuova enciclica, che sarà firmata il prossimo 3 di ottobre ad Assisi. Il luogo dove si sarebbe dovuta svolgere la manifestazione "Economy of Francis", che è stata tuttavia rimandata per la pandemia. E molti elementi suggeriscono come, nelle intenzioni del Santo Padre, abiti la volontà di denunciare lo stato in cui versano le "periferie economico-esistenziali", che starebbero sì subendo gli effetti della globalizzazione, ma che dovrebbero adesso fare i conti anche con quello che accade dal punto di vista economico-sociale per via del ... Leggi su ilgiornale

